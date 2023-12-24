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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Что произошло за день: воскресенье, 24 декабря

Объединение "Новых людей" и "Партии роста", гибель человека из-за урагана в Сочи, выкуп Росбанком у Societe Generale пакетов акций публичных компаний РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Новые люди" и "Партия роста" юридически объединятся. Съезд "Новых людей" выдвинул кандидатуру вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова для участия в выборах президента РФ, он будет представлять обе партии.

- Один человек погиб из-за ураганного ветра в Сочи. Его придавило рухнувшим деревом.

- В боях в секторе Газа за 48 часов погибли 14 израильских военных. В общей сложности в ходе этой операции, по утверждению властей, погибли 153 военнослужащих.

- Росбанк выкупит у Societe Generale пакеты акций в ряде публичных компаний РФ. Разрешение президент Владимир Путин подписал 24 декабря. По отдельности пакеты небольшие, включая 0,04% "Газпрома", 0,02% "АЛРОСА", менее 0,2% "префов" "Транснефти", но в сумме получаются миллиарды рублей.

- Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на новый срок. Она также обратилась с просьбой к парламенту инициировать следующей осенью организацию референдума по вопросу направления развития Молдавии.

- Хоккеисты московского "Спартака" выиграли у пекинской команды "Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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