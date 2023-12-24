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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Росбанк выкупит у Societe Generale пакеты акций в ряде публичных компаний РФ

Росбанк выкупит у Societe Generale пакеты акций в ряде публичных компаний РФ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Росбанк получил разрешение на выкуп у своего экс-владельца, французского Societe Generale, небольших пакетов акций в целом ряде российских публичных компаний.

Разрешение президент Владимир Путин подписал 24 декабря, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Речь в документе идет об акциях "Газпрома", ВТБ, "Россетей", "РусГидро", "Интер РАО ЕЭС", "Сургутнефтегаза" (обыкновенные и привилегированные), "АЛРОСА", ТГК-1, "Роснефти", "Татнефти" (АО и "префы"), НЛМК, "Ростелекома" (АО и "префы"), "ЛУКОЙЛа", "Северстали", "Юнипро", "Полюса", "Норильского никеля", ОГК-2, "Мосэнерго", "Транснефти" ("префы"), "Аэрофлота", "Русснефти", "Газпром нефти" и ММК.

Каждый по отдельности пакет - небольшой (например, это 0,04% "Газпрома", 0,02% "АЛРОСА", чуть меньше 0,2% "префов" "Транснефти"), но совокупная стоимость включенного в разрешение торгового портфеля достаточно значима - она исчисляется миллиардами рублей.

Компаниям из "недружественных" юрисдикций в соответствии с президентским указом от 5 августа 2022 г. №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" нужно специальное разрешение на сделки с акциями стратегических российских компаний. Разрешение нужно независимо от того, идет ли речь о сделках с участием зарубежных структур российских собственников (то есть фактически меняется только юрисдикция владения), или о реальной смене бенефициара, как в данном случае.

До мая 2022 года Росбанк принадлежал Societe Generale, однако после решения французской группы уйти из России банк сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году. В октябре 2022 года "Интеррос" передал 47,5% в капитале Росбанка благотворительному фонду Владимира Потанина, снизив долю владения до 45%. Еще 7,5% акций перешли на баланс компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников Росбанка.

Росбанк
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