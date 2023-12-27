В Россельхознадзоре сообщили об увеличении экспорта из РФ живого скота

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - РФ наращивает экспорт живого скота, его поставки в этом году вырастут до 660 тыс. тонн (в живом весе), прогнозирует руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Увеличились поставки (на экспорт - ИФ) живого скота. Мы отправили 90 тыс. голов крупного рогатого скота в ближнее зарубежье, около 200 тыс. свиней, 150 тыс. баранов. В общем выходит на 660 тыс. тонн (в живом весе)", - сказал Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24" в среду.

"Ситуация достаточно благоприятная", - отметил он.

Импорт животных, по его прогнозу, в этом году составит около 600 тыс. тонн, что примерно на 30 тыс. тонн больше прошлогоднего.

Говоря об импорте в целом, Данкверт заявил, что большую долю в нем занимает та продукция, которая в РФ не производится и не выращивается. "Это, в первую очередь, цитрусовые, бананы. Так что никакой зависимости от недружественных стран нет", - подчеркнул он.