Затраты на геологоразведку углеводородов за 11 месяцев превысили 300 млрд руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Затраты недропользователей на геологоразведку углеводородов за 11 месяцев 2023 года превысили 300 млрд рублей, сообщил глава Роснедр Евгений Петров.

"Общий тренд идет на рост, если сопоставлять с аналогичными цифрами прошлого года. Могу сказать что (...) по УВС объем затрат составил чуть больше 300 млрд. Хочется отметить, что практически 70% этих средств направлены на поисково-разведочное бурение, что для нас наиболее ценно именно с точки зрения дальнейшего прироста и воспроизводства минерально-сырьевой базы", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

Объем затрат на геологоразведочные работы по твердым полезным ископаемым в этот же период составил 78 млрд рублей.