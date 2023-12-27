Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Затраты на геологоразведку углеводородов за 11 месяцев превысили 300 млрд руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Затраты недропользователей на геологоразведку углеводородов за 11 месяцев 2023 года превысили 300 млрд рублей, сообщил глава Роснедр Евгений Петров.

"Общий тренд идет на рост, если сопоставлять с аналогичными цифрами прошлого года. Могу сказать что (...) по УВС объем затрат составил чуть больше 300 млрд. Хочется отметить, что практически 70% этих средств направлены на поисково-разведочное бурение, что для нас наиболее ценно именно с точки зрения дальнейшего прироста и воспроизводства минерально-сырьевой базы", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

Объем затрат на геологоразведочные работы по твердым полезным ископаемым в этот же период составил 78 млрд рублей.

Евгений Петров Роснедра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кандидаты от восьми партий претендуют на участие в выборах президента РФ

Бжания ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Бронирования отелей Крыма на новогодние каникулы выросли почти на 40%

Бронирования отелей Крыма на новогодние каникулы выросли почти на 40%

Новак ожидает цену Brent в 2024 году в диапазоне $80-85 за баррель

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Число пожаров в жилье в России снизилось на 16% в 2023 году

В отдельных регионах РФ усилят санконтроль из-за роста заболеваемости ОРВИ в КНР

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Газовые баллоны взорвались в жилом доме в Ставрополе

В Кремле сообщили, что Алиев и Пашинян готовы к выходу на мирный договор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });