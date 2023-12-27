Нефтегазовые компании сохраняют планы разведки и добычи вдоль Севморпути

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Планы по разведке и добыче углеводородов на проектах вдоль Северного морского пути остаются неизменными, сообщил глава Роснедр Евгений Петров на пресс-конференции.

"По текущим документам по углеводородному сырью планы также сохраняются - 57 млн тонн. То есть, они не меняются. Это суммарно: 20 млн тонн по нефти, 4 млн т - по конденсату и по сжиженному газу - 32 млн тонн. То есть, к 2030 году все идет в рамках сценария, мы обеспечиваем полностью загрузку Севморпути", - сказал он.

Также Петров отметил, что ожидается резкий рост по арктическим угольным проектам, которые также в части логистики делают ставку на Севморпуть.