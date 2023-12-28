Ростехнадзор приостановил добычу из лав на двух шахтах группы "Распадская"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ростехнадзор приостановил добычу из лав на шахтах "Распадская" и "Распадская-Коксовая" (обе входят в ПАО "Распадская"), написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

Согласно сообщению, на шахте "Распадская" допущено травмирование работника. Кроме того, приостановка связана с эксплуатацией кабельной продукции механизированного комплекса с нарушением требований промбезопасности, "неосуществлением мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогенами оставляемого целика угля в выработанном пространстве".

На "Распадской-Коксовой" также приостановлена эксплуатация ленточного конвейера. Приостановки связаны с эксплуатацией техустройства с нарушением требований промбезопасности, отсутствием свободного прохода в горной выработке.

ПАО "Распадская" (93,2% принадлежит Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оцениваются в 1,8 млрд тонн.