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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Правительство РФ рассматривает возможность продажи жилья в рассрочку

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ рассматривает разные схемы по жилью, в том числе продажу в рассрочку.

"Мы действительно рассматриваем возможность продажи жилья в рассрочку. Мы рассматриваем вопросы и лизинга. Смотрим иные какие-то схемы", - сказал Хуснуллин журналистам в четверг на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Весной текущего года Хуснуллин говорил, что правительство рассматривает варианты использования рассрочки и ссудо-сберегательных касс.

"Сейчас мы смотрим возможность ссудо-сберегательных касс, смотрим возможность, как юридически и на законодательном уровне дать возможность продажи жилья в рассрочку", - говорил Хуснуллин. Он отмечал, что эти меры сейчас отрабатываются.

Марат Хуснуллин
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