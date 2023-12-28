Решилась судьба созданного бывшим схиигуменом Сергием Среднеуральского монастыря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На территории бывшего Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области появится подворье Нижегородской епархии, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Постановили: (...) открыть подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижегородской епархии на территории Екатеринбургской епархии в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря (ныне Архиерейское подворье Покрова Пресвятой Богородицы города Среднеуральска Екатеринбургской епархии)", - написал он в своем телеграм-канале и поблагодарил за это решение патриарха Кирилла и Священный Синод.

Монастырь под Среднеуральском начали строить в 2002 году, духовником и строителем монастыря был назначен иеромонах Сергий (Николай Романов) по благословению правящего архиерея архиепископа Викентия. В 2005 году Священный Синод благословил открытие в этом комплексе женского монастыря. Здания монастыря не были оформлены юридически.

Сергий оставался духовником этого монастыря до 2020 года. Весной его за резкие заявления и отрицание пандемии коронавируса запретили в служении, затем лишили сана и осенью отлучили от церкви. С начала лета он удерживал под контролем Среднеуральский монастырь, в котором оставались его сторонники. В конце декабря 2020 года его задержали на территории монастыря и этапировали в Москву. В 2021 и 2023 году суды в Москве назначили ему сроки по возбужденным против него уголовным делам.

В 2021 году суд в Верхней Пышме по иску прокуратуры запретил эксплуатацию зданий Среднеуральского монастыря из-за различных нарушений. Вскоре приставы выселили оттуда всех, кто там оставался.

Монастырь был взят под охрану, доступ на его территорию был запрещен. Екатеринбургская епархия через суд добилась права собственности на 12 зданий монастыря, а прокуратура отозвала иск о запрете эксплуатации сооружений на его территории.

В епархии сообщали, что монастырь будет функционировать "как духовный и социальный центр".