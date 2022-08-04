Второе дело бывшего схиигумена Сергия поступило в суд в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Бабушкинский суд Москвы поступило уголовное дело об экстремизме бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева, сообщили в суде.

Дело поступило в суд 3 августа и уже передано судье, уточнил представитель суда. Дата слушаний еще не назначена.

Верховный суд в начале июля решил передать дело в Бабушкинский суд, а не в один из судов на Урале. Для Романова это будет второй судебный процесс, первый также проходил в Москве.

Он и Могучев сейчас находятся под стражей в Москве. Им вменяют возбуждение ненависти и вражды ( п."в" ч.2 ст.282 УК) в связи с распространением в интернете видеороликов с участием бывшего схиигумена. Следствие дело не комментирует. Защита говорит, что к концу расследования в марте в деле стало шесть роликов, ранее их было пять.

Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. После публикации в сети видеозаписей, на которых он критиковал ковидные ограничения в церкви и выражал сомнение в существовании коронавируса, ему запретили проповедовать, затем запретили в служении и летом 2020 года лишили сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. 10 сентября того же года он отлучен от церкви.

С июня до конца декабря 2020 года он находился в Среднеуральском монастыре со своими соратниками и отказывался покидать обитель. В конце декабря в ходе силового рейда его задержали, перевезли в Москву и там арестовали по обвинению в склонении монахинь к самоубийству, в нарушении права на свободу совести и вероисповедания и в самоуправстве. 30 ноября 2021 года Измайловский райсуд Москвы признал его виновным по этому делу и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Мосгорсуд подтвердил этот приговор. Он вины не признает.