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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Мосгорсуд смягчил приговор экс-схиигумену Сергию

Приговор также был смягчен и его соратнику - Всеволоду Могучеву

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд на один месяц снизил срок лишения свободы Николаю Романову (бывшему схиигумену Сергию) за возбуждение ненависти и вражды, по которому он получил семь лет колонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Согласно решению апелляционной инстанции, Романову, которого Бабушкинский суд Москвы 27 января 2023 года приговорил к семи годам колонии, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет одиннадцать месяцев в колонии общего режима.

Второму фигуранту дела, Всеволоду Могучеву - соратнику Романова, Мосгорсуд также снизил срок в колонии на один месяц - с пяти лет до четырех лет одиннадцати месяцев.

Романову наказание назначено по совокупности с наказанием, которое было ему назначено по приговору столичного Измайловского суда в ноябре 2021 года.

Как пояснили в пресс-службе Мосгорсуда, апелляционная инстанция при вынесении решения учла в качестве смягчающих обстоятельств для Романова его благотворительную деятельность, для Могучева - наличие у него на иждивении родственников.

"В остальной части приговор оставлен без изменений", - заключили в пресс-службе.

Защита осужденных просила апелляционный суд отменить приговор как незаконный и необоснованный.

После решения Мосгорсуда приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Романов и Могучев признаны виновными в возбуждении ненависти и вражды организованной группой (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Как заявляла защита, поводом для дела стал ряд видеороликов, опубликованных в интернете.

В 2021 году Романов был приговорен к трем с половиной годам колонии за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство.

Кто такой Романов

Романова задержали в 2020 году. В том же году он был извержен из сана, а впоследствии отлучен от церкви. В июне того же года со сторонниками он фактически захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

Романов - бывший духовник Среднеуральского женского монастыря. Много лет был известен как один из лидеров и идеологов так называемых царебожников, считающих Николая II "искупителем России", повторившим подвиг Христа. Приобрел известность после того, как весной 2020 года категорически отверг необходимость закрытия храмов и применение церковью других профилактических мер против коронавируса, что привело его к открытому конфликту с руководством Екатеринбургской митрополии и Московской патриархии.

Поводами для дополнительных скандалов стало то, что в свое время Сергий был рукоположен в сан, будучи осужденным за убийство. Также были жалобы о жестоком обращении с детьми на людей, живущих в Среднеуральском монастыре.

Мосгорсуд Всеволод Могучев Николай Романов
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