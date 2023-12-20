Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 4,6 млрд рублей

Такое наказание компании назначили за повторное неудаление запрещенного контента

Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 4,6 млрд рублей
Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил компании Google штраф в сумме 4,6 млрд рублей за повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, в том числе фейков о специальной военной операции РФ и ЛГБТ-контента, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Назначить Google LLC наказание в виде штрафа в размере 4 611 738 636 руб. 60 коп.", - сообщили в суде в среду.

Google признан виновным в повторном неудалении запрещенного контента (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ).

Наказание за такое правонарушение предусматривает для юридических лиц так называемый оборотный штраф - "от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее 4 млн руб.".

Согласно протоколу Роскомнадзора об административном правонарушении в отношении Google, корпорации было вменено неудаление ложной общественно значимой информации о специальной военной операции РФ на территории Украины, видеороликов, содержащих ЛГБТ-контент, из YouTube, а также материалов экстремистского характера.

Представитель компании, участвовавший в заседании, просил суд прекратить производство по делу.

Оборотный штраф, назначенный Google в среду, стал третьим для компании. С конца 2021 года компания Google за неоднократные нарушения российского законодательства уже дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд руб. Часть денежных была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую "дочку" компании Google - ООО "Гугл", введя конкурсное производство сроком на шесть месяцев в отношении компании.

Google Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам СВО

Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы РФ

Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы РФ

Глава МВД сообщил об удвоении числа киберпреступлений в РФ за пять лет

Песков рассказал об обещаниях, данных Ходорковским перед помилованием

Песков рассказал об обещаниях, данных Ходорковским перед помилованием

В Кремле отрицают начало изъятия активов инвесторов недружественных стран

Песков заявил о бесперспективности киевской "формулы мира"

Глава комитета ГД сказал, что численность ВС РФ увеличат за счет контрактников

На выборах-2024 предлагается провести электронное голосование в 29 регионах РФ

В ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на участие в выборах президента РФ

В ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на участие в выборах президента РФ

Минсельхоз не ждет роста производства мяса птицы в России по итогам 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });