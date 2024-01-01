ФССП не удалось принудительно взыскать долги с Whatsapp и Wikimedia

Приставы не нашли активы этих компаний

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Приставы прекратили дела по принудительному взысканию 20 млн рублей штрафов с Whatsapp и Wikimedia, не найдя их активов, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Прекращены исполнительное производство от 17 марта 2023 года о взыскании с Whatsapp 18 млн рублей и исполнительное производство от 27 марта 2023 года о взыскании с Wikimedia 2 млн рублей.

Причиной таких решений указан пункт статьи 46 закона "Об исполнительном производстве", предусматривающий прекращение дела в случаях, когда "невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей".

Российские суды штрафовал Whatsapp за неудаление запрещенного контента и нарушение порядка локализации данных пользователей из России.

Фонду Wikimedia неоднократно вменялось неудаление недостоверных сведений о специальной военной операции ВС России на Украине. Только в 2023 году суды назначили фонду 13 штрафов на общую сумму 22,4 млн рублей.