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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Воронеже 103 дома остались без отопления в мороз из-за коммунальной аварии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Авария на теплосети оставила без теплоснабжения жителей 11 улиц в Ленинском районе Воронежа, сообщила мэрия города.

"Был зафиксирован высокий расход подпиточной воды, в связи с этим принято решение оперативно провести замену поврежденного участка трубопровода. Место утечки обнаружено, котлован разработан, ведётся откачка воды из канала инженерных сетей. Трубопровод перекрыт, в связи с серьезным диаметром на осушение потребуется время", - говорится в сообщении.

Диаметр поврежденного трубопровода составляет 400 мм.

В зону отключения попали 103 многоквартирных домов на 11 улицах.

В среду в Воронеже температура воздуха составляет 16 градусов мороза с прогнозируемым понижением к вечеру до 19 градусов.

Воронеж
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