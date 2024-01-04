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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Более шестисот машин собралось в очередях перед Крымским мостом

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Очередь на досмотр при въездах на Крымский мост с утра четверга выросла до 640 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00 - в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

Часом ранее в очередях совокупно на двух направлениях находилось 560 машин.

Крым Крымский мост Краснодарский край
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