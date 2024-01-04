Почти 600 автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Очередь на досмотр при въездах на Крымский мост с утра четверга выросла до 560 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"14:00 - в очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к 13:00 в очередях совокупно на двух направлениях находилось чуть более 300 машин.

Очередь на мост со стороны Крыма начала образовываться около 11:00, со стороны Краснодарского края - в 13:00.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста действует более 40 постов ручного досмотра.