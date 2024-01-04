Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Почти 600 автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Очередь на досмотр при въездах на Крымский мост с утра четверга выросла до 560 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"14:00 - в очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к 13:00 в очередях совокупно на двух направлениях находилось чуть более 300 машин.

Очередь на мост со стороны Крыма начала образовываться около 11:00, со стороны Краснодарского края - в 13:00.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста действует более 40 постов ручного досмотра.

Крым Крымский мост Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал указ о гражданстве иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ

Группа ОЗК в ближайшее время ввезет в РФ крупную партию яиц из Турции

Что произошло за день: среда, 3 января

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 248 российских военных

В Ленинградской области 250 домов остались без отопления в 25-градусные морозы

ВМФ РФ в 2024 году усилят атомной подлодкой "Архангельск" и дизельной "Кронштадт"

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами

Военные РФ ремонтируют большую часть техники своими силами

Белгородцев призвали использовать приложение МЧС для оповещения об обстрелах

Жители курского Железногорска остались без тепла и света после атаки ВСУ

В Воронеже 103 дома остались без отопления в мороз из-за коммунальной аварии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });