Власти Энергодара сообщили о перебоях с подачей электроэнергии из-за непогоды

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Перебои с электроснабжением из-за непогоды наблюдаются в нескольких населенных пунктах Запорожской области, в том числе, в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, сообщили в администрации города.

Власти уточнили, что из-за обледенения на проводах отключается высоковольтная линия электропередачи.

Перебои с электроснабжением испытывают и потребители в Херсонской области. ГУП "Херсоноблэнерго" проинформировало, что света нет в Чаплинском, Новотроицком, Геническом, Ивановском и Каховском районах. "Отключена электроэнергия, пропал транзит по 150 Кв со стороны Мелитополя, время выполнения до окончания аварийно-восстановительных работ, приостановлена подача электроэнергии", - сообщил телеграм-канал компании.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что специалисты выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры по её устранению. "Энергоснабжение части потребителей уже возобновлено", - написал Сальдо в своем телеграмм-канале.