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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Финансирование производства картофеля и овощей в 2023 г. выросло почти вдвое

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Финансирование производства картофеля и овощей в РФ в 2023 году составило 4,6 млрд рублей, что практически в два раза больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз.

Ведомство напоминает, что федеральный проект "Развитие овощеводства и картофелеводства" стартовал в 2023 году, что позволило увеличить господдержку этих отраслей АПК.

Проект охватил 76 регионов. Субсидии на единицу произведенной продукции смогли получать как крупные, так и малые формы хозяйствования. Для фермеров сохранилась погектарная поддержка на товарное производство. Особое внимание уделено регионам Дальнего Востока и Калининградской области, где предусмотрен повышающий коэффициент субсидирования. Одним из важных нововведений стала поддержка личных подсобных хозяйств, применяющих специальный налоговый режим при реализации продукции, отмечает Минсельхоз.

В результате в 2023 году, по предварительным данным Росстата, на которые ссылается ведомство, в организованном секторе накопано 8,6 млн тонн картофеля, что стало максимальным показателем за последние 30 лет. По сравнению с 2022 годом производство выросло на 18%. Наибольшие объемы пришлись на Брянскую, Тульскую, Московскую, Астраханскую и Нижегородскую области.

Урожай овощей открытого и защищенного грунта в организованном секторе составил порядка 7,2 млн тонн. Традиционными лидерами по производству овощей открытого грунта являются Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская области, Краснодарский край, Кабардино-Балкария. В производстве овощей защищенного грунта ключевыми регионами являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края.

Минсельхоз также сообщил, что с этого года в рамках федерального проекта будет увеличено до 25% возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию овоще- и картофелехранилищ.

Минсельхоз РФ
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