Год семьи будет открыт 19 января на выставке-форуме "Россия"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Всероссийский семейный форум "Родные-Любимые", который пройдет на выставке-форуме "Россия" с 19 января, откроет Год семьи, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Открыть Год семьи предполагается Всероссийским семейным форумом "Родные-Любимые", который пройдет на выставке "Россия" на ВДНХ начиная с 19 января этого года", - сообщила Голикова во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами во вторник.

Она также сообщила, что на первом заседании оргкомитета Года семьи был одобрен план основных мероприятий.

"При формировании плана мероприятий мы ориентировались, прежде всего, на решение ключевых демографических проблем. Это создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержку многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью", - отметила вице-премьер.

Голикова также сообщила, что все регионы РФ должны утвердить свои планы на Год семьи до 1 февраля, основываясь на федеральном плане мероприятий.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.