Житель Самары погиб после взрыва газа в многоэтажке

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Следователи в Самаре начали проверку по факту гибели человека после взрыва газа в многоквартирном доме.

Инцидент произошел в четверг, в одной из квартир дома на улице Советской в Кировском районе Самары, сообщается в телеграм-канале регионального управления СКР. В квартире взорвался газ, затем начался пожар, говорится в сообщении.

По данному факту следователи инициировали проверку.

Согласно информации, размещенной в телеграм-канале областного управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 4:39 по местному времени (3:39 по Москве). В 5:57 (4:57) пожар был ликвидирован на площади 12 кв. метров.

Отмечается, что пожарные спасли шесть человек, в том числе одного ребенка. Еще шесть человек эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей.

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел на девятом этаже жилого дома.