Российские военные с 6 января нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием по объектам ВСУ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", дронами по военной инфраструктуре Украины.

"В период с 6 по 12 января 2024 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

Отмечается, что удары наносились по предприятиям, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотников, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

По данным ведомства, также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, украинских формирований и иностранных наемников.

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявили в министерстве обороны РФ.