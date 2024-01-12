Более 1,5 тыс. НКО в РФ получат президентские гранты почти на 4,4 млрд руб.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Определены победители первого в 2024 году конкурса президентских грантов - ими стали более 1,5 тыс. некоммерческих организаций (НКО) из 84 регионов России, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Это у нас 17-й конкурс Фонда президентских грантов. Сейчас приняли решение о том, что у нас получают поддержку 1 559 проектов из 84 регионов нашей страны на общую сумму 4 млрд 365 млн рублей. Это только федеральное финансирование по федеральному конкурсу", - сказал Кириенко журналистам в пятницу.

Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,9 млрд рублей, добавил он.

В этот раз на гранты главы государства поступило почти 11 тыс. заявок, сообщил Кириенко.

В пресс-службе фонда уточнили, что 64 проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут реализовываться в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Среди победителей этого конкурса - 17 ведущих НКО, занимающихся реабилитацией участников СВО. Общая сумма выделяемых им грантов - 169 млн рублей.

Также на заседании рассмотрены заявки от 81 субъекта РФ на софинансирование поддержки социально ориентированных НКО, оказываемой на конкурсной основе исполнительными органами данных субъектов или уполномоченными ими операторами в 2024 году.

По решению Координационного комитета Фонд президентских грантов направит на указанные цели 2 млрд рублей: 31 региону одобрено софинансирование больше, чем в 2023 году; 18 - в том же объеме; 32 - в меньшем.

По сравнению с 2023 годом объем средств, заложенных самими регионами, увеличился на 700 млн и достиг 3,6 млрд рублей. Таким образом, в 2024 году на региональных конкурсах, софинансируемых Фондом президентских грантов, между НКО будут распределены 5,6 млрд рублей.

Проекты на первый в 2024 году конкурс принимались в сентябре-октябре 2023 года, а в ноябре-декабре прошлого года прошли независимую экспертизу и получили рейтинг в баллах. Стартовать поддержанные инициативы смогут с 1 февраля.

Кроме того, 1 февраля стартует следующий конкурс Фонда президентских грантов (второй в 2024 году). Положение о нем было принято на заседании. Проекты можно будет подать до 15 марта.