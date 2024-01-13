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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Ущерб от пожара на складе Wildberries страховщики оценивают в 10-20 млрд руб.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге может превысить 10 млрд рублей, такую предварительную оценку привели "Интерфаксу" во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

"Пока пожар окончательно не потушен, давать оценку ущерба сложно. По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться", - сообщили в ВСС.

Так там прокомментировали потенциально возможный ущерб от огромного пожара на складе, произошедшего утром в субботу.

Вместе с тем ряд экспертов страховых компаний по огневым рискам полагают, что "по совокупности задействованных рисков речь может идти о большем размере ущерба от этого пожара - до 20 млрд рублей". Они считают, что такого рода объект как склад онлайн-ритейлера Wildberries "не мог не страховаться".

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Утром в субботу в Шушарах (Пушкинский район Петербурга) начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров. К тушению привлекли 286 человек и 57 единиц техники.

Онлайн-ритейлер Wildberries обещал вернуть деньги покупателям за утраченные заказы.

Пожар на складе Wilberries в Шушарах

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Петербург Wildberries Всероссийский союз страховщиков
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