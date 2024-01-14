Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Что произошло за день: воскресенье, 14 января

Скончался Лев Рубинштейн, в Исландии начал извергаться вулкан, открытый огонь на петербургском складе потушили

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончался поэт Лев Рубинштейн. Ему было 76 лет. 8 января машина сбила литератора в Москве на пешеходном переходе. Он был госпитализирован с многочисленными переломами и травмами.

- Открытый огонь на складе Wildberries в Петербурге потушен. Проводится проливка и разборка конструкций. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

- В тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больница. ЧП произошло из-за аварии на Новомосковской ГРЭС.

- На юго-западе Исландии произошло извержение вулкана. Сотрудники службы гражданской обороны провели эвакуацию населения города Гриндавик. Поток лавы уже сформировался, и он увеличивается.

- В Дании состоялась церемония отречения королевы Маргрете II от престола в пользу сына. Глава правительства Метте Фредериксен объявила о восшествии на престол короля Фредерика Х.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потребление газа в РФ в Единой системе газоснабжения обновило рекорд

Энергетики начали подачу тепла в дома жителей Липецка после аварии

В тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больница

В тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больница

Роспотребнадзор нашел экономические мотивы заявлений об угрозе "болезни Х"

Роспотребнадзор нашел экономические мотивы заявлений об угрозе "болезни Х"

Открытый огонь на складе Wildberries в Петербурге потушен

Дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено после пожара на складе Wildberries

Дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено после пожара на складе Wildberries

Что произошло за день: суббота, 13 января

Поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения обновили рекорд

Поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения обновили рекорд

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах сократилась до 4 тыс. кв. м

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });