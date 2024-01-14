Что произошло за день: воскресенье, 14 января

Скончался Лев Рубинштейн, в Исландии начал извергаться вулкан, открытый огонь на петербургском складе потушили

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончался поэт Лев Рубинштейн. Ему было 76 лет. 8 января машина сбила литератора в Москве на пешеходном переходе. Он был госпитализирован с многочисленными переломами и травмами.

- Открытый огонь на складе Wildberries в Петербурге потушен. Проводится проливка и разборка конструкций. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

- В тульском Новомосковске без тепла остались 372 дома, 16 садов и больница. ЧП произошло из-за аварии на Новомосковской ГРЭС.

- На юго-западе Исландии произошло извержение вулкана. Сотрудники службы гражданской обороны провели эвакуацию населения города Гриндавик. Поток лавы уже сформировался, и он увеличивается.

- В Дании состоялась церемония отречения королевы Маргрете II от престола в пользу сына. Глава правительства Метте Фредериксен объявила о восшествии на престол короля Фредерика Х.