Открытый огонь на складе Wildberries в Петербурге потушен
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Шушарах (Пушкинский район Петербурга), где уже вторые сутки тушат крупный пожар, сообщает в воскресенье пресс-служба главка МЧС северной столицы.
Проводится проливка и разборка конструкций.
Утром 13 января в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе в Петербурге (поселок Шушары) начался пожар, огонь охватил 70 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших нет.
В результате возгорания обрушилось здание комплекса, уничтожены хранившиеся там товары.
СК возбудил дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Онлайн-ритейлер Wildberries обещал вернуть покупателям деньги за утраченные заказы, а товары, размещенные на складе в Шушарах, скроют с витрины маркетплейса.