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Дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено после пожара на складе Wildberries

Дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено после пожара на складе Wildberries
Пожар на складе Wildberries в Шушарах
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи начали уголовное производство по факту пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

"По поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, "в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности" на складе Wildberries 13 января произошел пожар. В результате возгорания обрушилось здание комплекса, уничтожены хранившиеся там товары.

Пожар в складском комплексе на Московском шоссе в Петербурга начался накануне утром. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Петербургу, ведомство изучило пробы атмосферного воздуха, взятые в 12 точках на территории жилой застройки Невского, Колпинского, Пушкинского и Фрунзенского районов города. Превышения гигиенических нормативов для атмосферного воздуха не обнаружено.

Онлайн-ритейлер Wildberries обещал вернуть покупателям деньги за утраченные заказы, а товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах

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Петербург Wildberries СКР
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