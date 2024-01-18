Суд рассмотрит иск о взыскании активов "Рольфа" в пользу государства 14 февраля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга назначил судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства на 14 февраля, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Предварительное судебное заседание прошло в четверг.

"Дата - 14 февраля. Будет достаточно времени у сторон ознакомиться (с материалами дела - ИФ)", - сказала судья.

На предварительном заседании суд удовлетворил ходатайство АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и ООО "Рольф Тех" о привлечении Росимущества к участию в деле в качестве третьего лица.

"Решение по настоящему спору может повлиять на права и обязанности Росимущества в данной компании по отношению к истцу и ответчику. Руководствуясь ст. 35 и 43 ГПК РФ прошу привлечь к участию в деле в качестве третьего лица", - обосновал представитель компаний ходатайство.

Представитель Генпрокуратуры поддержал заявленное ходатайство в связи с состоявшейся передачей активов "Рольфа" во временное управление Росимуществу указом президента Владимира Путина, который был опубликован 22 декабря 2023 года.

"Полагаем, что с процессуальной точки зрения усматриваются основания для привлечения в качестве третьего лица", - сказал представитель Генпрокуратуры.

При этом суд в четверг не удовлетворил ходатайство представителей частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" об отложении предварительного судебного разбирательства, а также ходатайство представителя АО "Рольф" о продолжении рассмотрения дела в закрытом режиме.

"Суд будет рассматривать дело в открытом судебном заседании, при этом в период оглашения документов, касающихся коммерческой тайны, обсуждает вопрос о возможности закрытия судебного заседания", - огласила решение судья.

Московский суд 27 декабря зарегистрировал иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и Петрову об истребовании активов в пользу государства. Речь идет об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф", принадлежащих "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех" как имущества, "полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции".

До этого активы "Рольфа" были переданы во временное управление Росимуществу указом Владимира Путина. Соответствующий указ комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Это связано с исключительно экономической целесообразностью, соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом известной международной экономической конъюнктуры". Журналисты обращали внимание Пескова на то, что компания является российской. "Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она - российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - отреагировал тогда пресс-секретарь главы государства.

В самом "Рольфе" заявляли, что передача активов компании во временное управление Росимуществу не повлияет на операционную деятельность. "Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество как временный управляющий акциями АО "Рольф" намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - поясняли "Интерфаксу" в компании.

Представитель дилера также сообщал, что с 22 декабря новым гендиректором АО "Рольф" назначен Алексей Гуляев. С начала 2000-х годов он длительное время работал в структуре "Рольфа", позже занимал руководящие должности в "АвтоСпецЦентре" и "Авилоне", где в 2022-2023 годах был заместителем гендиректора по сервису. Светлана Виноградова, до 22 декабря занимавшая в "Рольфе" должность CEO, была назначена первым заместителем Гуляева. Как отмечали в группе, операционное управление "Рольфом" по-прежнему останется под ее руководством.

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из 30 автомобильных брендов. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. За 2022 год дилер реализовал около 100 тысяч автомобилей, три четверти из которых пришлись на бывшие в употреблении. Выручка группы по РСБУ за 2022 год составила 160,7 млрд рублей (-36%), чистая прибыль - 9,6 млрд рублей (против убытка 4,6 млрд рублей в 2021 году).

Руководители "Рольфа", включая основателя компании Сергея Петрова, несколько лет назад подпали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 193.1 УК).

По версии следствия, в 2014 году Петров, экс-директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, бывший гендиректор дилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Петров, ныне проживающий за границей, заочно арестованный и объявленный в международный розыск отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

Генпрокуратура уже подавала к "Рольфу" крупный иск ранее - это было в конце 2021 года, процесс проходил в Химкинском горсуде Московской области. Тогда надзорное ведомство потребовало взыскать с компании в пользу государства 19,4 млрд рублей, обосновывая требования тем, что Петров в период работы депутатом Госдумы управлял компанией и не декларировал свои истинные доходы. Иск был полностью удовлетворен в начале 2022 года.

То судебное разбирательство "Рольфа" с Генпрокуратурой проходило на фоне заявления о планируемой продаже бизнеса автодилера другому крупному автохолдингу - группе "Ключавто". Стороны намеревались закрыть сделку в I квартале 2022 года, но этого так и не произошло. Затем стало известно, что вопрос о сделке был поставлен на паузу.