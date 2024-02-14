Суд отказался прекратить производство по делу о взыскании активов "Рольфа" в пользу РФ

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский районный суд отклонил ходатайство представителей ответчика о прекращении производства по делу о взыскании активов автодилера "Рольф" в пользу государства по иску Генпрокуратуры, сообщил их суда корреспондент "Интерфакса".

По мнению представителей ответчика, компании "Деланс Лимитед", принадлежащие которой акции АО "Рольф", в том числе, истребовала Генпрокуратура в рамках иска к "Рольфу" и основателю холдинга Сергею Петрову, прекратить дело следовало потому, что ранее Петрову уже было инкриминировано это коррупционное нарушение.

"По сути дела, за одно и то же некое инкриминированное господину Петрову коррупционное правонарушение в производстве судов в случае вынесения решений по данному делу будут находиться два дела, что недопустимо и что запрещает закон", - заявил представитель "Деланс Лимитед".

Генпрокуратура ранее уже подавала к "Рольфу" крупный иск. Это было в конце 2021 года, процесс проходил в Химкинском горсуде Московской области. Тогда надзорное ведомство потребовало взыскать с компании в пользу государства 19,4 млрд рублей, обосновывая требования тем, что Петров в период работы депутатом Госдумы управлял компанией и не декларировал свои истинные доходы. Иск был полностью удовлетворен в начале 2022 года.

То судебное разбирательство "Рольфа" с Генпрокуратурой проходило на фоне заявления о планируемой продаже бизнеса автодилера другому крупному автохолдингу - группе "Ключавто". Стороны намеревались закрыть сделку в I квартале 2022 года, но этого так и не произошло. Затем стало известно, что вопрос о сделке был поставлен на паузу.

В ходе текущего разбирательства представитель истца возразил против удовлетворения ходатайства ответчика. Суд данное ходатайство отклонил.

Кроме того, суд отклонил еще ряд ходатайств представителей ответчика. В частности, о содействии в сборе доказательств и истребовании материалов Госдумы о проверках Петрова в части совмещения статуса депутата и предпринимателя, передачи спора в арбитражный суд, истребования писем Росфинмониторинга из материалов дела для изучения.

По мнению представителей истца, данные ходатайства были направлены на затягивание процесса и срыв перехода к исследованию материалов дела.

При этом суд удовлетворил ходатайство истца о приобщении к делу трех томов материалов, содержащих, в частности, материалы от АО "Рольф" по запросу Генпрокуратуры, данные налогового органа о контрольных мероприятиях в адрес ответчика, высказывания Петрова о "Рольфе" в бытность депутатом. Также суд приобщил к делу дополнительные материалы, не вошедшие в три тома, включающие сведения о перелетах и перемещениях Петрова в статусе депутата Госдумы.

В ходе заседания в среду суд заслушал также позицию прокуратуры. Следующее судебное заседание пройдет 21 февраля.

Как сообщалось, Московский райсуд Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" и Петрову об истребовании активов в пользу государства 27 декабря 2023 года. Речь шла об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф", принадлежащих "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех" как имущества, "полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции".

В декабре 2023 года активы "Рольфа" были переданы во временное управление Росимуществу указом президента Владимира Путина.

Тот указ комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Это связано с исключительно экономической целесообразностью, соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом известной международной экономической конъюнктуры". Журналисты обращали внимание Пескова на то, что компания является российской. "Нет, там же и разные офшорные владения, и так далее. Она - российская компания, но, как вы понимаете, различные схемы владения, которые требовали вмешательства", - отреагировал тогда пресс-секретарь главы государства.

В самом "Рольфе" заявляли, что передача активов компании во временное управление Росимуществу не повлияет на операционную деятельность. "Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество как временный управляющий акциями АО "Рольф" намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - поясняли "Интерфаксу" в компании.

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из 30 автомобильных брендов. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. За 2022 год дилер реализовал около 100 тыс. автомобилей, три четверти из которых пришлись на бывшие в употреблении. Выручка группы по РСБУ за 2022 год составила 160,7 млрд рублей (-36%), чистая прибыль - 9,6 млрд рублей (против убытка 4,6 млрд рублей в 2021 году).

Руководители "Рольфа", включая основателя компании Петрова, несколько лет назад попали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 193.1 УК).

По версии следствия, в 2014 году Петров, экс-директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, бывший гендиректор дилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Петров, ныне проживающий за границей, заочно арестованный и объявленный в международный розыск, заявлял "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.