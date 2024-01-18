Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил Сергея Крикалева своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича", - говорится в указе. Указ от 18 января вступил в силу с момента подписания.

Крикалев - летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза и Герой России. С марта 2016 года он с небольшим перерывом является исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам.