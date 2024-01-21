Глава СКР поручил установить причастных к удару по рынку в Донецке

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке, жертвами которого стали 27 человек, сообщает ведомство.

"Председатель Следственного комитета России поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела территории рынка в Донецке, в результате которого погибли и пострадали мирные граждане, установить всех причастных к преступлению лиц", - говорится в сообщении.

Рынок в микрорайоне Текстильщики в Донецке подвергся обстрелу утром в воскресенье. В результате удара погибли 27 человек, еще 25 пострадали.