Новак поручил усовершенствовать нормативно-правовую базу в СПГ-отрасли

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по развитию СПГ-отрасли поручил совершенствовать нормативно-правовую базу в отрасли, сообщает пресс-служба правительства.

В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, нефтегазовых компаний, производителей оборудования и разработчиков технологий для отрасли, ученые и эксперты. Стороны обсудили развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) в России на основе отечественного оборудования с учетом спроса на мировом и внутреннем рынках.

Представители органов власти и компаний доложили вице-премьеру о ходе локализации оборудования, этапах создания и модернизации отечественных технологий мало-, средне- и крупнотоннажного СПГ, ходе реализации ряда проектов. Вице-премьер отметил, что основной целью является достижение показателя по производству СПГ в России не менее 100 млн т в год.

Новак поручил Минобрнауки совместно с Минэнерго проработать вопрос подготовки кадров для СПГ-проектов. Минпромторг продолжит работу по импортозамещению технологий для производства СПГ, говорится в сообщении.