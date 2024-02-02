Мишустин заявил, что доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС достигла 90%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доля национальных валют во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза достигла 90%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает "БелТА".

Мишустин назвал ориентиром работы подписанную лидерами стран ЕАЭС в декабре в Петербурге декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года.

"Она предполагает расширение направлений сотрудничества. Например, по климатической повестке, применению систем искусственного интеллекта, в области электронной торговли. А также формированию общего финансового рынка и увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, которая сейчас составляет порядка 90% и продолжает расти", - сказал он.

По его словам, "за 11 месяцев прошлого года валовой внутренний продукт союза вырос примерно на 3,5%, объем промышленного производства - практически на 4%, объем выполненных строительных работ - почти на 8,5%, перевозка пассажиров прибавила около 13%, оборот розничной торговли - свыше 6%".