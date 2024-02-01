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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Межгосрасчеты России и Киргизии в национальных валютах превысили 88%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доля национальных валют в межгосударственных расчетах между Россией и Киргизией в прошлом году превысила 88%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Киргизии - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым.

"Важно, что российско-киргизское взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развиваются успешно. В январе-ноябре прошлого года взаимный товарооборот вышел на уровень 285 млрд рублей. Доля национальных валют в межгосрасчетах превысила 88%", - сказал Мишустин.

Это, по его словам, имеет особое значение для защиты взаимодействия России и Киргизии от незаконных санкций коллективного запада.

Михаил Мишустин Киргизия Правительство Акылбек Жапаров
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