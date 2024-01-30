Законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами принят в I чтении

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект об ограничении деятельности в РФ финансовых пирамид. Документ предлагает для кооперативов вернуть ограничения на привлечение заемных средств только от пайщиков, также предлагается дополнить закон о защите прав инвесторов ограничениями на привлечение инвестиций физических лиц.

Законопроект (№447146-8) в конце сентября 2023 г. внесли в парламент сенаторы и группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно пояснительной записке необходимость принятия документа обусловлена активизацией на территории РФ деятельности финансовых "пирамид".

Законопроект предлагает внести изменение в закон о потребительской кооперации и вернуть в него норму, существовавшую до 2012 г., когда потребительское общество могло привлекать заемные средства исключительно от пайщиков, в то время как сейчас возможно привлечение как от пайщиков, так и иных лиц.

Законопроект предлагает дополнить закон о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг статьей, содержащей ограничения, связанные с привлечением инвестиций физических лиц. Например, устанавливается правило, согласно которому привлечение инвестиций физических лиц путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, допускается только посредством встречного предоставления физическим лицам ценных бумаг.

Законопроект был внесен вместе с поправками в КоАП (№447226-8), которые сейчас находятся на рассмотрении в комитете Госдумы по законодательству и пока не одобрены в первом чтении, и поправками в Гражданский кодекс. Поправки в Гражданский кодекс (№447151-8) на прошлой неделе комитет по законодательству намеревался вернуть для доработки авторам. В октябре 2023 г. комитет по законодательству в своем заключении на поправки в Гражданский кодекс напоминал, что организация деятельности по привлечению денежных средств в форме финансовой пирамиды запрещена уголовным законодательством РФ (статья 172.2 УК). "Введение дополнительных частноправовых ограничений существенным образом ограничивает автономию воли субъектов гражданского права и не может быть признано обоснованным и оправданным", - говорилось в заключении.