Из ОАЭ в Россию экстрадировали обвиняемого в организации финансовой пирамиды

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Из ОАЭ экстрадирован обвиняемый в организации финансовой пирамиды "Лайф из Гуд" с ущербом свыше 15 млрд рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"По версии следствия, противоправную деятельность фигурант и его сообщники вели с 2014 года на территории девяти регионов России. (...) злоумышленниками были созданы подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом "Лайф из Гуд". Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода", - сказала Волк.

Как считает следствие, реальным инвестированием вкладов фигуранты не занимались - приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов. Кроме того, граждан вводили в заблуждение об уровне доходности вложений, указывая в договорах параметры гораздо ниже обещанных. Полученные от вкладчиков деньги похищались.

В 2023 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159), организации деятельности по привлечению денег (ст. 172.2) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Обвиняемый уехал из России, а в декабре 2024 года был задержан в ОАЭ.

В феврале 2024 года в МВД сообщали, что организаторы финансовой пирамиды "Лайф из гуд" обманули более 18 тысяч жителей нескольких регионов России. По предварительным данным, доход от криминального бизнеса фигурантов превысил 15 млрд рублей. Из них 158,5 млн рублей лидер сообщества легализовал путем приобретения недвижимости в Петербурге и Ленинградской области.

Деятельность финансовой пирамиды пресечена в марте 2022 года, четверо подозреваемых заключены под стражу. В розыске по-прежнему находятся не менее четырех фигурантов дела.