РКН напомнил о блокировке популяризирующей VPN информации с 1 марта

Помогающие обходить блокировки VPN-сервисы уже и так под запретом, напомнили в ведомстве

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) с 1 марта начнет ограничивать в России доступ к информации о способах обхода блокировок. VPN-сервисы, которые дают доступ к запрещенному в РФ контенту, и так находятся под запретом уже четыре года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину сообщили, что с 1 марта в РФ начнут блокировать все VPN-сервисы.

"С 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые информируют и популяризируют подобные средства", - сообщили в пресс-службе.

В РКН напомнили, что в соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года.

VPN используется, в том числе компаниями, в частности, для организации защищённого удаленного онлайн-доступа сотрудников.

О блокировке VPN в России

Президент РФ Владимир Путин 31 июля 2023 года подписал федеральный закон, согласно которому информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, то есть, в том числе и о VPN-сервисах, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения Роскомнадзором такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации.

Автор поправки ко II чтению, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее пояснил в своем телеграм-канале, что новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

Проект приказа РКН, опубликованный ранее на портале проектов нормативных правовых актов, предполагает, что ограничение доступа к такой информации начнется с 1 марта 2024 года.

20 сентября глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что введение ответственности за использование VPN-сервисов, которые в настоящее время заблокированы в России за неисполнение требования законодательства, не планируется.

Минцифры России 17 октября сообщило, что использующие в своей работе VPN-сервисы компании могут столкнуться с трудностями из-за блокировки запрещенных в РФ ресурсов; для их устранения необходимо обратиться в РКН или в отраслевые ведомства. Если же проблема не устранена, проинформировать об этом Минцифры.

Руководитель РКН Андрей Липов в конце октября сообщил, что регулятор не фиксирует массовых проблем с VPN у компаний, использующих их в своей работе, а возникающие - решаются в течение трёх часов; в "белые списки" регулятора внесено уже 12 тыс. IP-адресов.