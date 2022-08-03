В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вопрос о введении ответственности за использование VPN не обсуждается, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается", - написал Клишас в своем телеграм-канале.
Ранее в России был заблокирован доступ к ряду ресурсов, включая соцсети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Роскомнадзор подтверждал, что ведется работа по блокировке VPN-сервисов, помогающих обходить блокировки признанного в РФ запрещенным контента.