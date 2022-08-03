Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается
Фото: Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вопрос о введении ответственности за использование VPN не обсуждается, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В РоссииВ России продолжат работу по блокированию сервисов VPNВ России продолжат работу по блокированию сервисов VPNЧитать подробнее

"Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

Ранее в России был заблокирован доступ к ряду ресурсов, включая соцсети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Роскомнадзор подтверждал, что ведется работа по блокировке VPN-сервисов, помогающих обходить блокировки признанного в РФ запрещенным контента.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд перевел ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО под домашний арест

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину
Пандемия коронавируса

Число новых COVID-случаев в РФ за сутки впервые с начала апреля превысило 14,6 тыс.

"Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от армии для айтишников

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

Что случилось этой ночью: среда, 3 августа

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор призвал при болезни сидеть дома даже при отрицательном COVID-тесте

Роспотребнадзор призвал при болезни сидеть дома даже при отрицательном COVID-тесте

Автор проекта "Омбудсмен полиции" Воронцов осужден на 5 лет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });