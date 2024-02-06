Почти 20 человек обвинили в серии поджогов в Петербурге

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге около двух десятков человек стали фигурантами дела о поджогах автомобильных покрышек у дверей квартир, сообщает во вторник пресс-служба главного следственного управления СКР по городу.

"Предъявлено обвинение 19 лицам, в том числе восьми несовершеннолетним. 18 заключены под стражу", - говорится в сообщении.

Им инкриминированы умышленное уничтожение и повреждение имущества, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, покушение на убийство.

По версии следствия, с конца декабря прошлого года по февраль текущего задержанные получали в интернете от неизвестных задания поджигать входные двери в квартиры по конкретным адресам в Петербурге и Ленинградской области. За это они получали денежное вознаграждение.

Как отмечают в ГСУ, сейчас следователи ищут их вероятных соучастников.

Также в Петербурге расследуется дело о покушении на убийство пожилых супругов, добавляет пресс-служба. 4 февраля преступники подожгли покрышки у двери их квартиры во Фрунзенском районе города. Мужчина и женщина госпитализированы.

"За совершение убийства общеопасным способом, а также группой лиц по предварительному сговору предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркивают в ведомстве.