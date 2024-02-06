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Минздрав объяснил этапностью перенос срока внедрения клинических рекомендаций

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи не могут быть внедрены в клиническую практику сразу после одобрения, они требуют поэтапного внедрения. Об этом заявил "Интерфаксу" генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медпомощи Минздрава России Виталий Омельяновский.

"Клинические рекомендации не могут быть одномоментно внедрены в клиническую практику сразу после одобрения, а требуют определенной этапности их внедрения, с чем и были связаны изменения в законодательстве и проектируемые изменения нормативной базы", - сказал Омельяновский во вторник.

По его словам, разработка клинических рекомендаций – длительный, системный процесс, требующий человеческих, финансовых и организационных ресурсов. Этот процесс включает ряд последовательных этапов.

С одной стороны, разработку, опубликование на открытых ресурсах, обеспечение их доступности для медицинского сообщества и образования врачей. С другой стороны, оснащение медорганизаций необходимыми ресурсами и оборудованием, выделение финансовых затрат и адаптации программы государственных гарантий и территориальных программ государственных гарантий для оказания медпомощи на основе обновленных клинических рекомендаций.

Омельяновский сообщил, что на текущий момент одобрено и размещено в рубрикаторе более 430 клинических рекомендаций. При этом процесс разработки клинических рекомендаций, их актуализации и дополнения новыми технологиями с доказанной эффективностью продолжается.

Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что полный переход на клинические рекомендации по оказанию медпомощи откладывается на 2026 год. Это связано с тем, что Минздрав предложил правительству сдвинуть срок завершения перехода к обязательному использованию рекомендаций на год – на 1 января 2025 года, а программа госгарантий медпомощи на практике формируется на год вперед, отмечалось в материале.

Минздрав
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