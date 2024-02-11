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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Что произошло за день: воскресенье, 11 февраля

Обострение ситуации вокруг Рафаха в газе, оценка Кремлем интервью Карлсону и последствия взрыва в Элисте

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле считают, что задача интервью Путина Карлсону - быть услышанным в мире - достигнута. По словам Дмитрия Пескова, интервью с президентом РФ добавило популярности американскому журналисту, но ему и пришлось несладко из-за негативной реакции Запада.

- Нетаньяху обещал эвакуировать жителей Рафаха в преддверии наступления ЦАХАЛ. Власти Египта предупредили ХАМАС, что у группировки есть не более двух недель для заключения соглашения с Израилем о прекращении огня, в противном случае израильские войска будут наступать на Рафах. Также Египет не исключил приостановку мирного договора с Израилем в случае начала операции в этом городе. В свою очередь в ХАМАС пригрозили Израилю при наступлении на Рафах прекратить переговоры по заложникам.

- Трамп предложил не помогать странам безвозмездно, а выделять средства в качестве займов. Также он заявил, что будучи президентом призывал президента одной из стран НАТО увеличить финансирование обороны. Поскольку в противном случае США не будут защищать ее при нападении. Генсек НАТО назвал недопустимыми заявления об отказе стран альянса защитить друг друга.

- Взрыв произошел в квартире подозреваемого в подрыве организации в Элисте. Состоящий на учете в психоневрологическом диспансере мужчина устроил взрыв в центре по оказанию психологической помощи. Пострадали два человека, сам злоумышленник погиб. Еще один взрыв произошел при проведении следственных действий у него дома.

- К концу года все льготы и пособия можно будет оформить на Госуслугах. Число справок, социальных льгот и пособий, которые можно получить в России онлайн, выросло за пять лет до 87%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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