Апелляционный суд отправил социолога Кагарлицкого в колонию на пять лет

Борис Кагарлицкий во время судебного заседания Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд изменил наказание Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) со штрафа на лишение свободы, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кагарлицкому назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима, заявили в суде во вторник. Также осужденному на два года запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Кагарлицкий был взят под стражу в зале суда.

Таким образом апелляционный суд частично удовлетворил представление государственного обвинителя на приговор Кагарлицкому.

Как сообщалось, Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря 2023 года приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тыс. руб. с лишением права создавать и администрировать интернет-ресурсы на два года. Находившийся до этого под стражей социолог был освобожден в зале суда.

Гособвинение не согласилось с приговором и внесло на него апелляционное представление, в котором попросило ужесточить Кагарлицкому наказание, назначив ему пять с половиной лет колонии общего режима. Такое наказание прокуратура просила назначить социологу в суде первой инстанции.

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Кагарлицкий признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По версии следствия, Кагарлицкий, будучи главным редактором проекта "Рабкор", разместил в открытом доступе видеоролик, содержащий публичное оправдание терроризма.

Кагарлицкий не признал вину ни на следствии, ни в суде. Вместе с тем, сам он и его защита не стали обжаловать приговор, а к моменту рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции назначенный ему штраф был выплачен.

Кагарлицкий - известный социолог и политолог. В мае 2022 года он был признан иностранным агентом. Основанный им "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) также признан иноагентом.

В августе 2023 года Росфинмониторинг включил Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов.