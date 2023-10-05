Путин пообещал изучить ситуацию с социологом Кагарлицким

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с социологом Борисом Кагарлицким (признан в России иноагентом), который был включен в перечень экстремистов и террористов.

"Я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий. Я, конечно, возьму вашу бумагу, посмотрю ее, отреагирую. Обещаю", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Участница заседания, профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи обратилась к российскому лидеру с просьбой прочитать письмо, касающееся дела социолога Кагарлицкого, и обратить на него внимание.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого, обвиняемого в оправдании терроризма, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Сыктывкарский городской суд в конце июля отправил Кагарлицкого под арест до 24 сентября.

По версии следствия, Кагарлицкий, являющийся главным редактором интернет-площадки ИА "Рабкор", разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма.

Его адвокат Сергей Ерохов считает обвинение "абсурдным".

Кагарлицкий - известный социолог и политолог. В мае 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Основанный им "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) также признан иноагентом.