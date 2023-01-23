Генпрокурор РФ заявил, что ЕСПЧ не вправе рассматривать жалобы на Россию с марта 2022 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - РФ прекратила взаимодействие с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) с 15 марта 2022 года, при этом решение ЕСПЧ рассматривать поданные на Россию жалобы на нарушения, имевшие место до 16 сентября 2022 года, не имеет правовых оснований, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Дата 16 сентября 2022-го отражает собственную позицию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) как время прекращения участия РФ в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), что и обозначено ими самими в резолюции КМСЕ от 23 марта прошлого года", - сказал Краснов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он напомнил, что 15 марта прошлого года президент РФ Владимир Путин принял решение о выходе России из Совета Европы (СЕ).

"В тот же день СЕ был официально проинформирован об этом. И с этой же даты прекращено взаимодействие с Европейским судом по правам человека и исполнение обязательств в рамках ЕКПЧ. Вместе с тем Европейский суд в отсутствие правовых оснований признал себя компетентным рассматривать жалобы, поданные против РФ, на предполагаемые нарушения ЕКПЧ, имевшие место до 16 сентября", - уточнил генпрокурор РФ.

Краснов отметил, что "для соблюдения интересов РФ был принят закон, на основании которого Генпрокуратура продолжила исполнение уже вынесенных постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 2022 года. С этого момента 476 заявителей получили присужденные им денежные компенсации, общая сумма превысила 4,65 млн евро".

Генпрокурор РФ также заявил, что отказы некоторых государств Европы выдавать России преступников противоречат Европейской конвенции о выдаче 1957 года.

"Не могу не отметить случаи политической ангажированности при отказах в экстрадиции со стороны ряда государств. Этим чаще всего руководствовались органы Германии, Австрии, Великобритании, Черногории, Польши, Италии, Чехии, Болгарии и других. Эти решения противоречат обязательствам сторон, согласно Европейской конвенции 1957 года", - сказал Краснов.

Он подчеркнул, что "такой подход абсолютно недопустим".

"То есть мы располагаем реальными примерами оторванности от, казалось бы, незыблемых норм международного права и профессиональных стандартов. Искренне не понимаю, что они собираются делать с убийцами, насильниками и мошенниками, которых не согласились выдавать. И думают ли они о безопасности собственных граждан при принятии подобных решений?" - заметил Краснов.