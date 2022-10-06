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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Москалькова заявила о необходимости создать российскую альтернативу ЕСПЧ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - России необходимо предложить альтернативу Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), заявила в четверг на пленарном заседании восьмого уральского форума конституционалистов в Екатеринбурге уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы вышли из-под юрисдикции ЕСПЧ, из Совета Европы и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам. И это накладывает на нас обязанность осмыслить и предложить свою систему защиты прав человека", - сказала Москалькова.

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Она уточнила, что в ЕСПЧ удовлетворяли обращения истцов с помощью компенсаций за моральный вред. По ее мнению, Россия может пойти по такому же пути.

"Мне кажется очень правильным, если мы эти компенсационные процессы продолжим на национальном уровне. А кто приобретет это право, Конституционный суд, Верховный суд или институт уполномоченного по правам человека, - должны выработать и обосновать ученые. Мы сделали первые шаги. У нас два года назад появился закон о компенсации за условия содержания под стражей, не соответствующие международным нормам. Давайте продолжим", - добавила Москалькова.

15 марта МИД РФ заявил о выходе России из состава Совета Европы.

Президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, то есть после прекращения полномочий РФ в Совете Европы, не подлежат исполнению в России.

Татьяна Москалькова
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