Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Минэнерго рассматривает возможность переноса отборов в энергетике

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго рассматривает вариант переноса отборов в энергетике (традиционного конкурентного отбора мощности, КОМ, и отбора модернизации - КОМмод - ИФ), сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов в кулуарах конференции "Совета рынка".

"Насчет переноса отборов - мы тоже такую возможность рассматриваем, пока решения нет", - сказал он.

По его словам, это может быть связано с определенностью на тему поставок оборудования - будет ли оно произведено в России или будет возможность поставок из-за рубежа.

На конференции "Совета рынка" генкомпании также обратили внимание на необходимость актуализации некоторых параметров отборов, в частности, провести актуализацию Capex на фоне удорожания проектов модернизации. Как было сказано в презентации главы объединяющей генераторов ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной, по 15 проектам установленной мощностью в 1,2 ГВт ожидается увеличение капзатрат более чем на 50% от начальной стоимости. Недофинансирование 51 проекта модернизации уже составило 48 млрд руб., отмечается в документе.

В рамках программы модернизации отобрано 57% мощностей от ее объема. Уже завершена модернизация и начаты поставки мощности с восьми объектов суммарной мощностью 2,17 ГВт. В процессе реализации 15 объектов мощностью почти 2,9 ГВт, сообщалось ранее в презентации "Системного оператора".

Как говорил глава оператора Федор Опадчий, он ожидает переноса сроков вводов проектов в рамках программы модернизации, уже наблюдает сдвиги по семи объектам. "Из-за рисков, связанных с оборудованием, у нас программа будет какими-то темпами сдвигаться вправо", - говорил он. В его презентации было сказано, что следующий отбор проектов модернизации состоится до апреля следующего года (с вводом объектов в 2028 году - ИФ).

Традиционный конкурентный отбор мощности (КОМ) обычно проводится после отбора модернизации, так что, если перенесут его, переносится и КОМ.

Минэнерго Александра Панина Андрей Максимов Системный оператор Федор Опадчий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Конец сентября на рынке облигаций плавно превратился в октябрь. Обзор

Конец сентября на рынке облигаций плавно превратился в октябрь. Обзор

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции

Минфин в IV квартале хочет разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей

Доллар и евро отскочили от многолетних минимумов и перешли к росту на торгах МосБиржи

Рынок акций усилил рост после выступления Путина, индекс МосБиржи превысил 2000 п

Евро упал ниже 51 руб. впервые с 13 октября 2014 года

Объем обналичивания средств в банковском секторе России вырос на 10% за полугодие

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года

ФАС запросила у "Яндекса", Ozon и Wildberries цены на армейскую экипировку

Акционеры "Газпрома" одобрили выплату промежуточных дивидендов за I полугодие

Акционеры "Газпрома" одобрили выплату промежуточных дивидендов за I полугодие
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });