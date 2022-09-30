Минэнерго рассматривает возможность переноса отборов в энергетике

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго рассматривает вариант переноса отборов в энергетике (традиционного конкурентного отбора мощности, КОМ, и отбора модернизации - КОМмод - ИФ), сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов в кулуарах конференции "Совета рынка".

"Насчет переноса отборов - мы тоже такую возможность рассматриваем, пока решения нет", - сказал он.

По его словам, это может быть связано с определенностью на тему поставок оборудования - будет ли оно произведено в России или будет возможность поставок из-за рубежа.

На конференции "Совета рынка" генкомпании также обратили внимание на необходимость актуализации некоторых параметров отборов, в частности, провести актуализацию Capex на фоне удорожания проектов модернизации. Как было сказано в презентации главы объединяющей генераторов ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной, по 15 проектам установленной мощностью в 1,2 ГВт ожидается увеличение капзатрат более чем на 50% от начальной стоимости. Недофинансирование 51 проекта модернизации уже составило 48 млрд руб., отмечается в документе.

В рамках программы модернизации отобрано 57% мощностей от ее объема. Уже завершена модернизация и начаты поставки мощности с восьми объектов суммарной мощностью 2,17 ГВт. В процессе реализации 15 объектов мощностью почти 2,9 ГВт, сообщалось ранее в презентации "Системного оператора".

Как говорил глава оператора Федор Опадчий, он ожидает переноса сроков вводов проектов в рамках программы модернизации, уже наблюдает сдвиги по семи объектам. "Из-за рисков, связанных с оборудованием, у нас программа будет какими-то темпами сдвигаться вправо", - говорил он. В его презентации было сказано, что следующий отбор проектов модернизации состоится до апреля следующего года (с вводом объектов в 2028 году - ИФ).

Традиционный конкурентный отбор мощности (КОМ) обычно проводится после отбора модернизации, так что, если перенесут его, переносится и КОМ.