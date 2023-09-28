Отборы мощности и проектов модернизации в электроэнергетике РФ перенесли на 2024 г.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Конкурентный отбор мощности (КОМ) и проектов модернизации тепловых мощностей (КОММод) в 2023 году проводиться не будет, следует из опубликованного в четверг постановления правительства РФ.

КОМ, начиная с 2024 г., будет проводиться ежегодно до 15 февраля. Поставка мощности отобранных объектов должна осуществляться с 1 января календарного года, наступающего через 3 календарных года после проведения отбора, говорится в постановлении.

В прежней редакции отбор должен был пройти до 15 ноября 2023 г. с поставкой мощности через 4 календарных года.

Как отмечается в тексте постановления, в КОМ будут включены объекты, отобранные в рамках программы модернизации тепловых мощностей, но в отношении которых соответствующие договоры на модернизацию были впоследствии расторгнуты.

Что касается самих проектов модернизации, то их отбор с 2024-го по 2027 гг. (2026 г. в прежней редакции) будет проводиться ежегодно до апреля. Срок начала поставки мощности сокращен с 4 до 3 календарных лет с момента конкурсного отбора.

Перенос сроков КОМ и КОММод нужен в целях учета всех принятых решений и документов стратегического планирования, а также появления большей определенности по производственным возможностям предприятий энергомашиностроения, объясняло ранее Минэнерго РФ необходимость переносов.

В то же время генерирующие компании уже рассчитывают на более поздние сроки проведения отборов – осенью 2024 г.

"Сейчас выйдет постановление про перенос КОМа на февраль, к февралю мы посмотрим по ситуации, планируем это (сдвиг дальше по срокам - ИФ) предлагать", - рассказала в четверг журналистам глава набсовета "Совета производителей энергии" Александра Панина.

О соответствующем предложении сообщалось в презентации Паниной на конференции производителей энергии, где она упоминала о технических сложностях в отношении ряда иностранного оборудования и предлагала сдвинуть на фоне этого отбор.

"Сейчас есть это сложное оборудование, по которому еще не найдены запчасти, и ты не уверен, что ты сможешь эксплуатировать его в 2028 году. Чем "правее" (по срокам - ИФ) мы проведем КОМ, тем понятнее, заявлять нам это оборудование или нет", - пояснила Панина необходимость дальнейшего сдвига отбора.