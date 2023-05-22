Генкомпании сдвигают "вправо" сроки проектов модернизации на 12,3 ГВт

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суммарный объем мощности проектов модернизации в энергетике, перенесенных по срокам, достигает 12,3 ГВт, говорится в презентации главы "Системного оператора" Федора Опадчего к заседанию комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по электроэнергетике.

"Это перенос в подавляющем большинстве внутри года", - подчеркнул Опадчий. По его словам, дольше, чем на год, переносятся шесть проектов. Согласно презентации, их суммарная мощность составляет почти 2 ГВт.

Всего же речь идет о переносе на более позднюю дату вводов 54 объектов.

"Системный оператор" еще в прошлом году говорил, что ожидает переноса сроков вводов проектов в рамках программы модернизации на фоне проблем с оборудованием.