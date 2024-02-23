Пожар после падения летального аппарата на Кубани ликвидирован
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в Каневском районе Краснодарского края, произошедший после падения летального аппарата, полностью потушен, сообщает оперштаб региона.
"В 21:45 по Москве полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о возгорании на площади примерно 250 кв. м в районе хутора Трудовая Армения на территории Каневского района Кубани в результате падения летательного аппарата. Отмечалось, что огонь не угрожает жилым домам, среди жителей хутора пострадавших нет.