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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Пожар после падения летального аппарата на Кубани ликвидирован

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в Каневском районе Краснодарского края, произошедший после падения летального аппарата, полностью потушен, сообщает оперштаб региона.

"В 21:45 по Москве полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании на площади примерно 250 кв. м в районе хутора Трудовая Армения на территории Каневского района Кубани в результате падения летательного аппарата. Отмечалось, что огонь не угрожает жилым домам, среди жителей хутора пострадавших нет.

Кубань
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