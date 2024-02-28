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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Патрушев и советник президента Боливии обсудили вопросы региональной безопасности

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом, стороны обсудили вопросы сотрудничества стран, а также региональную безопасность.

"Обсужден широкий круг российско-боливийского сотрудничества в сфере безопасности. Подчеркнута недопустимость вмешательства США во внутренние дела стран Латинской Америки. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Стороны также предметно рассмотрели вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции. Затронуты темы углубления экономических отношений России и Боливии.

Совбез РФ Николай Патрушев Боливия
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