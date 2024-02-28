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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Путин утвердил Стратегию научно-технологического развития РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию научно-технологического развития России, соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации в среду.

Правительству РФ поручено предусматривать при формировании проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования для реализации указа.

Предыдущий указ "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации" от 1 декабря 2016 года признан утратившим силу.

Владимир Путин
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