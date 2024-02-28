Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минфин вместе с научным сообществом прорабатывает механизм пересмотра сделок приватизации, проведенных с нарушением закона, основная задача в рамках этой работы - возложить нагрузку по возмещению ущерба на нарушителей и обеспечить сохранение прав добросовестных приобретателей активов.

Об этом журналистам в кулуарах III Всероссийского форума по корпоративному управлению: "Пути развития в новом мире" сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Доработать законодательство в части защиты прав добросовестных приобретателей приватизационного имущества ранее предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на фоне участившихся случаев пересмотра сделок по инициативе Генпрокуратуры.

"Никто не ставит под сомнение, что, когда проходила приватизация, там сделки часто проходили незаконно. И здесь, естественно, восстанавливать законность - обязанность прокуратуры и других органов. Вопрос, конечно, возникает только с теми, кто является добросовестными приобретателями, особенно если речь идет о публичной компании, где там десять раз уже (сменился собственник - ИФ)", - сказал Моисеев.

"Ответа готового, который можно сейчас озвучить, у меня нет", - добавил он, пояснив, что Министерство финансов запустило с участием научного сообщества "глубоко философскую работу", "связанную со способами, которые позволят обеспечить возмещение ущерба теми, кто этот ущерб нанес".

При этом критерии добросовестности приобретателя, по словам Моисеева, у Минфина вопросов не вызывают, так как в российском праве уже существует судебно-юридическая практика установления добросовестности участников сделок.

Что касается источников возмещения ущерба при деприватизации, то, по мнению замминистра, им не должно выступать государство ("Почему государство, которому был нанесен ущерб в начале, должно этот ущерб еще увеличить для себя тем, что оно возместит?"), а также средства от повторной продажи деприватизированных активов ("Такой вопрос не стоит на повестке").

С предложением применять двойную реституцию при пересмотре приватизационных сделок на прошлой неделе выступил глава РСПП Александр Шохин, пояснив, что под этим имеется в виду "право государства обратить в казну ту или иную собственность, и право текущего собственника на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат". В качестве одного из источников выплат он назвал средства от перепродажи изъятого имущества. Шохин также высказал мнение, что добросовестному приобретателю можно предоставить приоритет на покупку актива при повторной продаже. Кроме того, РСПП считает неочевидным вопрос о критериях добросовестности и выступает за их конкретизацию в законодательстве.